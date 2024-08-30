с. Срок арендного соглашения между «ирисками» и «ткачами» рассчитан на начавшийся во Франции и Англии футбольный сезон.

Мангаля – 26-летний центральный полузащитник, футболист перешёл в «Лион» на полноценный контракт этим летом из «Ноттингем Форест». Отметим, что первую половину 2024 года он провёл в «Лионе» в рамках аренды

Новичок «ирисок» выступает за сборную Бельгии, у него в активе 19 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах. Может сыграть на позициях центрального и опорного полузащитника.

«Эвертон» занимает последнее, 20-е место турнирной таблицы АПЛ.