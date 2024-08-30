Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич продолжит карьеру в австрийском «Ред Булл Зальцбург». «Красные» отдали молодого игрока в аренду, рассчитанную на один год.

Байчетичу всего 19 лет, он оказался в английском клубе зимой 2021 года, перейдя из академии «Сельты». Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 11 млн евро, это первый его уход из «Ливерпуля» в аренду в другой клуб.

Действующий контракт связывает Байчетича с мерсисайдцами ещё на три года, до лета 2027 года. Новый клуб Байчетича сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов УЕФА.