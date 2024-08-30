Голкипер лондонского «Челси» и сборной Сербии Джордже Петрович стал игроком клуба французской Лиги 1, «Страсбурга». В дружественной «Челси» команде из Эльзаса серб проведёт стартовавший футбольный сезон.

Петровичу 24 года, в «Челси» он оказался прошлым летом после перехода из американского клуба «Нью-Инглэнд» за 16 млн евро. У балканца долгосрочный контракт с «синими» - до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

По итогу прошлого сезона «Страсбург» финишировал на 13-м месте чемпионата Франции и не пробился в еврокубки. В новом сезоне клуб идёт пока что на шестом месте.