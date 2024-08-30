«Челси» сделал официальное предложение по игроку «Манчестер Юнайтед»

«Челси» в последние годы тратил огромные деньги на трансферы. Тем не менее, лондонский клуб продолжает искать варианты по усилению своего состава. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» сделали официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по вингеру Джедону Санчо.

«Челси» может арендовать 24-летнего Санчо. При этом лондонцы предложили более крупный финансовый пакет по сравнению с «Ювентусом». Отмечается, что сам футболист открыт к переезду на «Стэмфорд Бридж».

Ранее Эрик тен Хаг говорил, что он ожидает сохранения Санчо в составе «Манчестер Юнайтед».