Бирмингемская «Астон Вилла» отдала в аренду «Валенсии» своего летнего новичка текущего трансферного окна – хавбека Энцо Барренечеа. Ранее «вилланы» приобрели игрока центра поля у туринского «Ювентуса» за 8 млн евро.

В «Валенсии» 23-летний футболист проведёт наступивший футбольный сезон. Срок аренды рассчитан на один год.

В «Ювентусе» футболист оказался в 2020 году. В системе «старой синьоры» провёл четыре года. В прошлом футбольном сезоне Барренечеа выступал в одном из аутсайдеров Серии А, «Фрозиноне». Летом вернулся из аренды и сразу же покинул Турин, отправившись в английский клуб.