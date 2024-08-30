«Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке

В летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» в «Атлетико» перебрался нападающий Хулиан Альварес. При этом «горожане» не подписали форварда, который страховал бы Эрлинга Холанна. Комментарий на этот счёт дал рулевой чемпионов Англии – Хосеп Гвардиола.

«Возможно, это ошибка, я не знаю. Но мне не нравится работать, когда состав очень-очень-очень длинный. Мне не нравится оставлять многих игроков без игрового времени на долгое время», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 31 августа, - против «Вест Хэма» на выезде.