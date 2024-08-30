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Артета рассказал, сколько пропустит новичок «Арсенала» Мерино

30 Августа 2024 • 15:54 Комментировать (1)
Арсенал
...
Брайтон
1 1.35 X 5.90 2 8.50
Через 21 ч. 7 мин.

Несколько дней назад состав «Арсенала» пополнил полузащитник Микель Мерино. В ближайшее время дебютировать за лондонскую команду испанский футболист не сможет из-за полученной травмы. Комментарий на этот счёт дал рулевой «канониров» Микель Артета.

«Очень жаль. Вчера он перенёс столкновение и получил травму плеча. Похоже, Мерино пропустит несколько недель. Он упал, а Габриэль приземлился сверху. Похоже, там небольшой перелом», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции в пятницу

В субботу, 31 августа, «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Брайтона».

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Арсенал Лондон Микель Артета Микель Мерино ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
30 Августа 2024 в 16:34
Хорошее начало, нечего сказать
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