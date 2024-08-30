Тен Хаг дал ответ по будущему Санчо в «Манчестер Юнайтед»

В прессе появилась информация о том, что вингер Джедон Санчо одобрил свой трансфер из «Манчестер Юнайтед» в «Челси». На пятничной пресс-конференции вопрос о будущем Санчо получил рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Останется ли Санчо? Насколько я знаю, да. Он в нашей команде, и мы им довольны. Нам нужен качественный состав, нам нужна глубина состава. До января у нас будет очень много игр. После паузы на матчи сборных у нас будут матчи каждые три дня, поэтому нам нужны варианты», - сказал тен Хаг журналистам.

В воскресенье, 1 сентября, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Премьер-лиги против «Ливерпуля».