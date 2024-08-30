Победитель Лиги чемпионов переходит в «Наполи»

Опорный полузащитник «Брайтона» и сборной Шотландии Билли Гилмор переходит в «Наполи».

Итальянский клуб продолжает усиливаться. Прошедший сезон команда провалила, и после чемпионства не смогла попасть в еврокубки. Главный тренер Антонио Конте пришел исправлять ситуацию, но старым составом он это делать не готов. По сообщению Sports Zone, с Билли обсудили все детали еще на прошлой неделе.

Стоит отметить, что речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. Вместе с Гилмором в Неаполь переходит еще один шотландец. В ближайшее время должно быть официально объявлено о том, что Скотт Мактоминай покидает «Манчестер Юнайтед» и перейдет в итальянский клуб.

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