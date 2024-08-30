Голкипер Аарон Ремсдейл сменил клубную прописку, перебравшись из «Арсенала» в «Саутгемптон». Южане посредством своего официального сайта объявили о подписании с 26-летним футболистом контракта на четыре сезона - до середины 2028 года.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за трансфер Ремсдейла «Саутгемптон» заплатил «Арсеналу» 21,4 миллиона евро.

«Саутгемптон» выступает в Английской премьер-лиге. В двух стартовых турах чемпионата команде не удавалось набрать очки – «святые» проиграли «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форест» с одинаковым счётом 0:1.