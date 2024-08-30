Санчо выбрал новый клуб в АПЛ

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо близок к смене клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний футболист дал зелёный свет на трансфер в «Челси». Санчо хочет перебраться именно в этот клуб из Лондона.

Отмечается, что в настоящий момент, за считанные часы до закрытия летнего трансферного окна, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают условия трансфера Санчо.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джедона Санчо в 30 миллионов евро. В двух стартовых турах Премьер-лиги вингер за «Манчестер Юнайтед» не играл.