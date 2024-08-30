Кьеза вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В четверг «Ливерпуль» объявил о подписании вингера Федерико Кьезы. Итальянец заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт и взял себе номер 14. Кьеза вряд ли сможет дебютировать за «красных» в воскресном матче против «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал рулевой «Ливерпуля» Арне Слот.

«Кьеза будет тренироваться с нами сегодня. Но вероятность того, что он не сыграет с «Манчестер Юнайтед», высока. Если будут травмы, Кьеза нам может понадобиться, но я не ожидаю, что он будет в заявке», - сказал Слот на пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует 1 сентября в 18:00 по московскому времени.