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Слот высказался о трансфере Кьезы

30 Августа 2024 • 13:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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01.09 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о подписании вингера Федерико Кьезы, о котором было объявлено в четверг.

«Я в восторге, когда мы подписываем футболиста, который может усилить наш состав и помочь нам достичь наших целей. Культура команды – важная вещь. Футболисты много работают, чтобы достигать целей. Очень важно, чтобы первый игрок, которого ты приводишь, имел такое же отношение и привносил ту же культуру», - сказал Слот на пресс-конференции.

Напомним, что Федерико Кьеза перебрался в «Ливерпуль» из «Ювентуса». Итальянец будет выступать за «красных» под номером 14.

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