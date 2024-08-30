Слот высказался о трансфере Кьезы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о подписании вингера Федерико Кьезы, о котором было объявлено в четверг.

«Я в восторге, когда мы подписываем футболиста, который может усилить наш состав и помочь нам достичь наших целей. Культура команды – важная вещь. Футболисты много работают, чтобы достигать целей. Очень важно, чтобы первый игрок, которого ты приводишь, имел такое же отношение и привносил ту же культуру», - сказал Слот на пресс-конференции.

Напомним, что Федерико Кьеза перебрался в «Ливерпуль» из «Ювентуса». Итальянец будет выступать за «красных» под номером 14.