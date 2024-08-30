Новичок «Арсенала» Мерино рискует пропустить матч с «Брайтоном»

В субботу «Арсенал» проведёт матч третьего тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Новичок лондонской команды Микель Мерино рискует пропустить этот матч. Как сообщает в социальных сетях Кон Харрисон, 28-летний испанец получил травму руки.

Отметим, что после двух сыгранных туров Премьер-лиги «Арсенал» имеет в своём активе шесть очков. Команда Микеля Артеты с одинаковым счётом 2:0 обыграла «Вулверхэмптон» дома и «Астон Виллу» на выезде.

Матч между «Арсеналом» и «Брайтоном» стартует 31 августа в 14:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.