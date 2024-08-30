Осимхен или Тони: «Аль-Ахли» подпишет только одного

За последние часы в прессе появлялась информация о том, что «Аль-Ахли» согласовал трансферы двух форвардов – Виктора Осимхена из «Наполи» и Айвена Тони из «Брентфорда». При этом саудовский клуб планирует подписать только одного из этих двух игроков. Об этом в социальных сетях написал авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Челси» продолжает работу над возможным подписанием Осимхена, если нигериец в итоге не перейдёт в «Аль-Ахли».

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.