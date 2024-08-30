Солер близок к трансферу из «ПСЖ» в клуб из Лондона

Полузащитник Карлос Солер приближается к смене клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэм» продвигается в переговорах с «ПСЖ» по 27-летнему испанцу.

Отмечается, что сам Солер хочет перейти в «Вест Хэм». Хавбек уже согласовал условия личного контракта с клубом из Лондона.

За «ПСЖ» Карлос Солер играл с сентября 2022 года. За это время полузащитник поучаствовал в 63 официальных матчах, в которых забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Солера в 20 миллионов евро.