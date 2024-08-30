Нападающий «Эвертона» Нил Мопе перешёл в «Марсель». Футболист отдан в аренду, но с обязательным правом выкупа.

В прошедшем сезоне француз, хоть и играл в АПЛ, но выступал также не за «Эвертон». Он играл за «Брентфорд». На его счету восемь голов и три голевые передачи. Стоит отметить, что «ириски» были против аренды и настаивали на полноценном трансфере игрока.

В социальных сетях футболист выложил ролик, который за пару часов смог собрать 13 миллионов просмотров. Судя по видео, Мопе счастлив вернуться на родину и покинуть английский клуб.

Нил будет выступать под 32-м номером, и его новая команда планирует бороться за еврокубки. «Эвертон» после двух туров замыкает турнирную таблицу с разницей мячей 0:7.