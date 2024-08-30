Осимхен ещё не дал согласие на переход в саудовский клуб

Нападающий Виктор Осимхен ещё не дал согласие на летний переход из «Наполи» в саудовский «Аль-Ахли». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. При этом клубы между собой уже договорились о трансфере 25-летнего нигерийца.

Отмечается, что Осимхен всё ещё ведёт переговоры с «Челси». То есть переезд статусного форварда в Лондон пока что исключать нельзя.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 100 миллионов евро. Пока ещё действующий контракт форварда с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года.