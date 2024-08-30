Тренер «Ливерпуля» рассказал о планах на последний день трансферного окна

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о последнем дне летнего трансферного окна.
«Я ничего не жду в этот день. Однако если у клуба появится какая-то цель, то мы будем готовы действовать», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что Арне Слот занял пост главного тренера «Ливерпуля» этим летом. Нидерландец сменил у руля команды звездного немецкого наставника Юргена Клоппа.
После двух туров Английской премьер-лиги мерсисайдская команда набрала шесть баллов и занимает третье место в турнирной таблице.
Бан пользователя