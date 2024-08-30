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«Манчестер Юнайтед» закрыл трансфер полузащитника

30 Августа 2024 • 11:49 Комментировать (1)

В составе «Манчестер Юнайтед» произошло пополнение. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» закрыли трансфер полузащитника Мануэля Угарте.

Ранее появлялась информация о том, что 23-летний Угарте успешно прошёл для «Манчестер Юнайтед» медицинское обследование. Теперь сделка была полностью закрыта. Остаётся дождаться официального объявления от английского топ-клуба.

Напомним, что Мануэль Угарте перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ». Во французском клубе уругвайский хавбек провёл всего лишь один год.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
30 Августа 2024 в 12:07
Если ЭТХ не наберет обороты , его сожрут еще до зимы
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