«Манчестер Юнайтед» закрыл трансфер полузащитника

В составе «Манчестер Юнайтед» произошло пополнение. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» закрыли трансфер полузащитника Мануэля Угарте.

Ранее появлялась информация о том, что 23-летний Угарте успешно прошёл для «Манчестер Юнайтед» медицинское обследование. Теперь сделка была полностью закрыта. Остаётся дождаться официального объявления от английского топ-клуба.

Напомним, что Мануэль Угарте перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ». Во французском клубе уругвайский хавбек провёл всего лишь один год.