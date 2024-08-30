«Брентфорд» продаст Тони за 42 млн евро – известен клуб

Нападающий Айвен Тони не останется в Европе. Журналист Лоик Танзи написал в социальных сетях о том, что 28-летний футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии. По данным инсайдера, в пятницу утром «Брентфорд» принял предложение по Тони от «Аль-Ахли». Сумма сделки составит 42 миллиона евро.

Этим летом Айвен Тони выступил за сборную Англии на чемпионате Европы. Всего за «Брентфорд» с начала сентября 2020 года нападающий провёл 141 официальный матч, в которых записал на свой счёт 72 гола и 23 голевых паса на партнёров.

Напомним, что ранее слухи связывали Айвена Тони с несколькими клубами АПЛ, в частности с «Манчестер Юнайтед».