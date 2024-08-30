Осимхен хочет перейти в «Челси», но есть одна проблема

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен готов продолжить карьеру в лондонском «Челси». Он ждет хорошего предложения от руководства английского топ-клуба, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрис Хоукинс.

Согласно данным журналиста, нигериец хотел бы продолжить карьеру в «Челси», но при этом не согласен на понижение оклада. Конкурентом лондонцев в борьбе за игрока считается саудовский «Аль-Ахли», который готов выполнить требования Осимхена по деньгам.

Трансферная стоимость 25-летнего бомбардира оценивается в 100 миллионов евро. В прошлом сезоне Виктор провел 25 матчей в Серии А, забил 15 мячей и отдал три ассиста.