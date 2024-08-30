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«Арсенал» может подписать вингера «Челси»

30 Августа 2024 • 08:14 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов другого английского топ-клуба. Согласно сведениям Independent, в подписании игрока заинтересован «Арсенал».

Наставник «канониров» Микель Артета хочет подписать Стерлинга, чтобы немного разгрузить ведущего вингера команды Букайо Саку. Отмечается, что при трансфере в «Арсенал» Рахиму придется пойти на значительное сокращение зарплаты.

В прошлом сезоне Стерлинг сыграл 43 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Рахим Стерлинг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
30 Августа 2024 в 08:41
Да ну нафиг. Он же играть не хочет
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