«Арсенал» может подписать вингера «Челси»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов другого английского топ-клуба. Согласно сведениям Independent, в подписании игрока заинтересован «Арсенал».

Наставник «канониров» Микель Артета хочет подписать Стерлинга, чтобы немного разгрузить ведущего вингера команды Букайо Саку. Отмечается, что при трансфере в «Арсенал» Рахиму придется пойти на значительное сокращение зарплаты.

В прошлом сезоне Стерлинг сыграл 43 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.