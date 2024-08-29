Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Новостью делится пресс-служба «красных дьяволов».

«Похоже, мне придется пропустить несколько игр. Во время предсезонки я упорно трудился, чтобы вернуть свою физическую форму, чувствовал себя энергичным, острым и готовым. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в лучшую форму и помочь команде», - цитирует пресс-служба клуба Маунта.

Маунт был заменён по ходу матча второго тура АПЛ, когда «Манчестер Юнайтед» гостил у «Брайтона». В том поединке манкунианцы проиграли – 1:2.