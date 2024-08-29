Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку официально стал игроком клуба итальянской Серии А, «Наполи». 31-летний нападающий подписал с неаполитанской командой трёхлетний контракт. Сумма сделки по игроку между «Челси» и «Наполи» оценивается в 30 млн евро.

Напомним, что Лукаку с лета 2021 года принадлежал лондонскому «Челси». В английский клуб он вернулся за огромные 113 млн евро, однако засиять в составе «синих» у него не получилось. Поэтому позапрошлый сезон Лукаку отыграл в хорошо знакомом ему «Интере», а в прошлом сезоне был арендован «Ромой».

Главным тренером «Наполи» с лета 2024 года является итальянец Антонио Конте.