Кьеза выбрал номер в «Ливерпуле»

Вингер Федерико Кьеза стал футболистом «Ливерпуля», о чём было официально объявлено в четверг. За гранд Английской премьер-лиги итальянец будет выступать под номером 14. Последним под этим номером за «красных» играл полузащитник Джордан Хендерсон. Кьеза дал комментарий по поводу своего выбора.

«Под этим номером я играю в национальной сборной. Выбор был лёгким – «Ливерпуль» присылал мне видео о моей карьере, и в конце этого видео я забивал за «Фиорентину» и «Ювентус» в футболке с номером 14. Поэтому я сказал: «Ага, так и должно было быть!» - цитирует Кьезу пресс-служба «Ливерпуля».