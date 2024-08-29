Санчо ведёт переговоры с двумя топ-клубами – известны названия

Вингер Джедон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» в последние дни летнего трансферного окна. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sky Sports, 24-летний Санчо сейчас ведёт переговоры с двумя клубами – с «Челси» и «Ювентусом».

Отмечается, что Санчо может предпочитать перебраться в «Челси». При этом лондонский клуб может даже провернуть полноценный трансфер вингера вместо аренды на сезон 2024/2025.

Стоит напомнить, что в двух стартовых турах Премьер-лиги Джедон Санчо на футбольном поле не появлялся. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.