Кьеза прокомментировал переход в «Ливерпуль»

В четверг было официально объявлено о переходе вингера Федерико Кьезы из «Ювентуса» в «Ливерпуль». 26-летний футболист заключил с грандом Английской премьер-лиги долгосрочный трудовой договор. После перехода Кьеза дал комментарий.

«Я очень счастлив стать игроком «Ливерпуля». Когда Ричард Хьюз позвонил мне и сказал: «Хочешь присоединиться к «Ливерпулю»?» - и когда мне позвонил тренер - я сразу же согласился, потому что я знаю историю этого клуба. Я знаю, что этот клуб представляет для болельщиков. Я счастлив и не могу дождаться начала работы», - сказал Кьеза пресс-службе «Ливерпуля».

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 1 сентября – против «Манчестер Юнайтед».