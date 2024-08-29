Лондонский «Челси» продал своего игрока атаки Фаустино Анджорина в итальянский клуб Серии А «Эмполи». Сумма трансфера, по информации портала Transfermarkt, составила 1 млн евро. Контракт подписан на три года, до лета 2027 года.

Анджорин – воспитанник «Челси». За время в клубе он четырежды уходил в аренду – по разу в московский «Локомотив» и «Портсмут» и дважды в «Хаддерсфилд». Сейчас футболисту всего 22 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 700 тыс. евро. Его основное амплуа – центральный атакующий полузащитник, но также он может сыграть и в центре полузащиты, а также на левом фланге.