«Ливерпуль» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды вингера Федерико Кьезы. 26-летний итальянец заключил с «красными» долгосрочный контракт. Срок соглашения мерсисайдский клуб не называет, но ранее в прессе писали о том, что договор будет рассчитан на четыре сезона.

В «Ливерпуль» Кьеза перебрался из «Ювентуса». Вингер национальной сборной Италии оказался за пределами списка игроков, на которых в Турине рассчитывает Тьяго Мотта.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 1 сентября. В этот день команда Арне Слота сыграет против «Манчестер Юнайтед» на выезде.