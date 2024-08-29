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Трансфер Гехи в «Ньюкасл» маловероятен

29 Августа 2024 • 15:38 Комментировать

Переход защитника Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Ньюкасл» до закрытия летнего трансферного окна маловероятен. Как сообщает издание The Guardian, «сороки» до сих пор не достигли запрашиваемого ценника в 70 миллионов фунтов (около 83 млн евро). По этой причине трансфер вряд ли состоится.

При этом «Кристал Пэлас» рискует, ведь действующий контракт 24-летнего Марка Гехи рассчитан до середины 2026 года. Следующим летом защитник может быть продан за меньшие день, чем «Ньюкасл» предлагает сейчас.

Отметим, что этим летом Марк Гехи был игроком основы сборной Англии на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
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