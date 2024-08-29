Центральный защитник немецкого «Вольфсбурга» Максанс Лакруа покидает Германию спустя четыре года. Футболист продолжит свою карьеру в «Кристал Пэлас».

Французский футболист был в чемпионате почти всегда игроком основного состава. Он сыграл в 111 матчах Бундеслиги. В прошедшем сезоне он в среднем играл по 85 минут. Стоит отметить, что контракт с Лакруа истек бы следующим летом.

По информации Фабриса Хокинса из RMC Sport, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. В свое время защитника купили у «Сошо» за 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что сейчас английским клубом руководит Оливер Гласнер. С ним футболист уже работал в Германии и именно австрийский специалист настоял на приобретении Лакруа в «Вольфсбург».