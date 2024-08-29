Форвард «Эвертона» Нил Мопе продолжит свою карьеру в «Марселе». Футболист уйдет в аренду с обязательным выкупом.

Изначально французский клуб этим летом себя хорошо укомплектовал. В команду перешел Мэйсон Гринвуд и Элье Ваи. В игре против «Бреста» они забили три мяча, а «Марсель» выиграл со счетом 5:1. А вот у Фариса Мумбаньи этот старт сезона получился очень неприятный. После выхода на замену камерунец заработал тяжелую травму, и сроки его восстановления неизвестны.

Чтобы все-таки сохранить целостность атаки, тренерский штаб начал искать замену Фарису. В итоге его должен будет заменить форвард английского «Эвертона» Нил Мопе. Нападающий в прошлом сезоне играл за «Брентфорд», но права на него принадлежали также «ирискам». Стоит отметить, что в клубе из Англии были против аренды и хотели совершить полноценный трансфер. Как сообщает L'Equipe, футболист в ближайшие дни будет арендован «Марселем» с обязательным правом выкупа игрока. Цена сделки будет около 4 миллионов евро. В итоге Нил получит контракт с французским клубом до 2028 года.