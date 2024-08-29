Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии. 33-летний футболист поблагодарил бывшего тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта, партнёров по команде и болельщиков. Кроме того, Триппьер пожелал Ли Карсли (временному тренеру) и сборной всего наилучшего в будущем.

Киран Триппьер дебютировал за сборную Англии в июне 2017 года. С тех пор защитник провёл за «трёх львов» 54 матча, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная Англии добралась до финала, где проиграла Испании со счётом 1:2.