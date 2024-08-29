Коман интересен топ-клубу из Лондона

Вингер Кингсли Коман может покинуть «Баварию» в ближайшие дни. Появлялась информация о согласии француза перейти в «Аль-Хиляль», однако агент 28-летнего футболиста эту информацию опроверг.

Согласно информации Daily Mail, интерес к Коману проявляет «Арсенал». Лондонцы не готовы конкурировать с «Аль-Хилялем» в вопросе зарплаты, но зато они могут предложить игроку хороший проект на высоком уровне.

Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет усилить конкуренцию в линии атаки.

Ранее слухи связывали Кингсли Комана с другим топ-клубом АПЛ – с «Ливерпулем». Француз оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.