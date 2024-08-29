Салах напугал фанатов «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий по поводу своего будущего. По словам египтянина, он не собирается продлевать контракт в ближайшее время. Разумеется, слова Салаха могут беспокоить фанатов «красных», ведь действующий контракт форварда истекает уже следующим летом.

«Перед началом сезона я просто сказал: «У меня остался один год, давайте просто наслаждаться им и не думать о контракте». Я не хочу думать о следующем году или будущем, я просто хочу насладиться последним годом по контракту, а там посмотрим. Самое главное – жить одним днём ​​и просто быть благодарным за то, что я здесь», - сказал Салах Sky Sports.

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал максимальное количество очков – шесть.