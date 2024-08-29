Эвра рассказал, как «Манчестер Юнайтед» «унизил Алекса Фергюсона»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о возвращении в клуб Поля Погба в 2016 году. Француз вернулся в стан «красных дьяволов» спустя четыре года после ухода – ранее Погба не смог убедить сэра Алекса Фергюсона в своих способностях.

«Манчестер Юнайтед» вернул Погба, потому что они хотели унизить сэра Алекса Фергюсона. Я говорил Полю не возвращаться, потому что он хотел в «Реал», а «Реал» хотел его. Но Флорентино Перес не хотел платить требуемые деньги.

После возвращения Погба «МЮ» был счастлив, потому что они хорошо зарабатывали на футболках. Дети любили Погба. Это было больше про коммерцию, чем про футбол», - сказал Эвра в программе Stick to Football.

В настоящий момент Поль Погба дисквалифицирован за допинг.