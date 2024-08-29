Сербский вратарь лондонского «Челси» Джордже Петрович переходит во французский «Страсбург» на правах аренды сроком на один год. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что вратарь вернётся в стан «аристократов» после окончания аренды. Несколько дней назад в СМИ появлялась информация, что Петрович отказался от перехода в «Страсбург», потому что хочет остаться в клубе и ждать своего шанса на поле. Сербский вратарь перешёл в «Челси» перед началом сезона 23/24 из американского «Нью-Инглэнда» за 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл за лондонский клуб 31 матч во всех турнирах. Контракт голкипера с «аристократами» истекает в 2030 году.