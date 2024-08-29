Названо условие трансфера Санчо в «Ювентус»

В последнее время вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо слухи связывают с итальянским «Ювентусом». Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, туринский клуб продолжает переговоры по 24-летнему Санчо. При этом для осуществления этого трансфера «старой синьоре» нужно продать ещё двух игроков – полузащитника Артура Мело и вингера Филипа Костича.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы в сделке по аренде Санчо была прописана опция обязательного выкупа летом 2025 года. При этом «красные дьяволы» по итогам переговорного процесса могут согласиться на аренду без такой опции.