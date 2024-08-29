Кьеза проходит обследование для «Ливерпуля»

Вингер Федерико Кьеза всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Ливерпуля». В четверг утром итальянец проходит медицинское обследование для мерсисайдского клуба. Об этом рассказывает Sky Sports.

Кьеза перейдёт в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за один год до истечения срока его контракта. Ранее 26-летний вингер оказался за пределом списка игроков, на которых в Турине рассчитывает Тьяго Мотта. В сезоне 2024/2025 Кьеза на футбольном поле ещё не появлялся.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заплатит за Кьезу 10 миллионов фунтов. Ещё 2,5 миллиона будут заложены в сделку как бонусы.