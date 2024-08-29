Голкипер Кепа Аррисабалага сменил клубную прописку. «Борнмут» посредство своего официального сайта объявил об аренде 29-летнего футболиста у «Челси». Соглашение рассчитано на сезон 2024/2025.

Отметим, что прошлый сезон Кепа тоже провёл в аренде, но в более статусном клубе – в «Реале». Вратаря тогда срочно подписали из-за серьёзной травмы Тибо Куртуа. По ходу дистанции Кепа проиграл конкуренцию Андрею Лунину.

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Борнмут» смог набрать два очка. Ближайший матч чемпионата «вишни» проведут в субботу, 31 августа, - против «Эвертона» на поле соперника.