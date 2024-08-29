Полузащитник Мануэль Угарте почти стал игроком «Манчестер Юнайтед». По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний уругваец успешно прошёл медицинское обследование для гранда Премьер-лиги.

Теперь, похоже, остаётся лишь дождаться официального объявления о трансфере Угарте из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед». За топ-клуб чемпионата Франции уругваец отыграл всего лишь один год.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мануэля Угарте в 45 миллионов евро.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 1 сентября, - против «Ливерпуля».