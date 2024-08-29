АПЛ заплатила полиции 7 миллионов перед дерби «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

В первый вечер осени в Премьер-лиге пройдёт классическое северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Портал Goal обратил внимание на то, что поединок стартует в 16:00 по местному времени (18:00 мск), а не в 16:30. Небольшой сдвиг в стандартном временном слоте произошёл из-за опасений властей по поводу возможных беспорядков.

Как отмечает Daily Mail, Английская премьер-лига выплатила полицейским 7 миллионов фунтов как своеобразный «подсластитель». Правоохранители будут лучше подготовлены к работе с фанатами, многие из которых наверняка будут выпивать в течение дня перед матчем, что влечёт за собой риски.