«Арсенал» хочет подписать испанского вратаря

Страж ворот каталонского «Эспаньола» Жоан Гарсия может перебраться на туманный Альбион. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Маттео Моретто.

Согласно сведениям источника, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» попытаются заполучить игрока до закрытия трансферного окно. Гарсия может занять в команде место Аарона Ремсдейла, которого собирается подписать «Саутгемптон». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоана в 800 тысяч евро.

Гарсия является футболистом «Эспаньола» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2028-го.