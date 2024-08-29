«Барселона» не смогла подписать полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич не перейдет в каталонскую «Барселону», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Сине-гранатовые» сделали предложение мерсисайдцам по переходу 19-летнего игрока, однако не смогут оформить сделку из-за правил финансового фейр-плей. По сведениям журналистов The Athletic, полузащитник продолжит карьеру в «Ред Булл Зальцбург». Австрийский клуб арендует Байчетича без права выкупа.

В прошлом сезоне хавбек провел всего один матч за «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге. Его контракт с «красными» рассчитан до лета 2027 года.