«Арсенал» близок к продаже вратаря

Лондонский «Арсенал» близок к расставанию с вратарем. Речь идет об Аароне Ремсдейле.

Согласно информации Sky Sports, в подписании голкипера заинтересован «Саутгемптон». «Святые» могут приобрести игрока за 18 миллионов, а еще семь миллионов будут прописаны в качестве бонусов. Стороны продолжают переговоры в положительном ключе.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Ремсдейл поучаствовал в шести поединках. 26-летний голкипер пропустил пять мячей.

«Арсенал» стартовал в новом розыгрыше АПЛ с двух побед и занимает четвертое место. В следующем матче «канониры» встретятся с «Брайтоном».