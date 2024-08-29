Джексон может перейти из «Челси» в клуб АПЛ

Форвард лондонского «Челси» Николас Джексон попал в сферу интересов одного из клубов Английской премьер-лиги.

Как сообщается в аккаунте deadlinedaylive, в подписании 23-летнего сенегальского нападающего заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». «Львы» попытаются оформить сделку в последние дни летнего трансферного окна.

Рыночная стоимость Джексона составляет 35 миллионов евро. Срок действующего трудового договора нападающего с «Челси» рассчитан до середины 2031 года.

В текущем сезоне АПЛ Николас сыграл две встречи, забил один мяч и сделал результативный пас.