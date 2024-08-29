Мудрик назвал двух лучших друзей в «Челси»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик назвал своих друзей в лондонском клубе.

Как информирует таблоид The Sun, атакующий полузащитник сдружился в стане «пенсионеров» с защитниками Рисом Джеймсом и Трево Чалобой.

Напомним, что 23-летний украинец перешел в английский клуб в январе прошлого года за 70 миллионов евро. Срок действующего контракта Мудрика с «Челси» рассчитан до середины 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Михаил поучаствовал в 31 поединке. Украинец записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.