«Челси» решил купить ещё одного игрока

Защитник Томас Араухо, выступающий за лиссабонскую «Бенфику», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси». При этом «пенсионеры» пока не сделали португальцам предложения по покупке игрока.

Томас выступает за лиссабонскую команду с лета 2022 года. Его контракт с «орлами» рассчитан до середины 2028 года, а рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

«Челси» стартовал в новом сезоне АПЛ с победы и поражения. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.