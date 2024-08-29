«Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя

Мадридский «Реал» запланировал крупную сделку на следующее лето. В поле зрения руководства «королевского» клуба находится полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес, рапортует deadlinedaylive.

В Мадриде обозначили хавбека как приоритетную трансферную цель на лето 2025 года. «Манчестер Сити», в свою очередь, не хочет терять игрока и готов предложить ему новое трудовое соглашение. Контракт Эрнандеса рассчитан до 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец сыграл 34 встречи, забил восемь мячей и сделал девять ассистов.

Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси